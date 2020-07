AGCM apre un’istruttoria su Apple e Amazon

22 Luglio 2020 – 13:49

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato apre un’istruttoria in merito all’accordo tra Apple e Amazon relativo alle vendite sul marketplace.

The post AGCM apre un’istruttoria su Apple e Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico