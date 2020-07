6 tecnologie per portare l’essere umano su Marte

22 Luglio 2020 – 15:04

Vettori sempre più potenti, capaci di condurre su Marte carichi mai sperimentati da nessun altro carrier spaziale; sistemi per ammortizzare la caduta leggeri e sicuri, tali da garantire un ammartaggio senza alcun danno; tute spaziali performanti e che garantiscono la massima mobilità a chi le indossa.

Sono, queste, solo alcune delle innovazioni in corso di studio che dovrebbero consentire, entro una decina d’anni, i primi viaggi dell’essere umano sul Pianeta rosso, secondo la Nasa. In questo video, diffuso proprio dall’Agenzia spaziale statunitense, eccole tutte in rassegna.

(Credit video: Nasa)

The post 6 tecnologie per portare l’essere umano su Marte appeared first on Wired.

Fonte: Wired