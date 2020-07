Tante nuove foto della cometa Neowise da tutto il mondo

21 July 2020 – 12:14

La cometa Neowise sarà visibile alla sera fino all’inizio di agosto e per tutta la notte nei cieli del Nord Italia fino al 23 luglio, giorno in cui tra l’altro è alla minima distanza dal nostro pianeta. Dagli Stati Uniti alla Cina, come potete vedere dalle foto raccolte nella nostra gallery qui in alto, sta regalando a migliaia di persone uno spettacolo visibile perfino a occhio nudo.

Se volete provare a scorgerla, cercate spazi senza luci artificiali e magari munitevi di un binocolo).

