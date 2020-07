Su Gmail potrai riconoscere le email truffa a colpo d’occhio

21 July 2020 – 17:07

La casa di Mountain View sta aggiungendo alla sua app e al suo portale di posta elettronica una funzione che permetterà alle aziende di utilizzare in esclusiva il loro logo come immagine associata all'indirizzo del mittente. Eventuali truffatori non potranno sfruttare la stessa immagine e i destinatari non potranno subire truffe basate su sostituzioni di identità.



Fonte: Fanpage Tech