Ognuno potrà acquistare al massimo una Ps5

21 July 2020 – 12:20

(Foto: Sony)Emerge un’ipotesi interessante in merito alla politica di vendite della futura console di Sony: sondando nel codice del sito ufficiale si è infatti scoperto un indizio concreto che suggerisce che ogni futuro cliente potrà infatti acquistare soltanto una Ps5 per volta.

Sono principalmente due i motivi di questa condivisibile scelta del colosso nipponico. Il primo riguarda il dato già confermato delle scorte limitate di Ps5 al momento del lancio, che dovrebbe avvenire prima della fine del 2020. Il secondo mira a evitare la spiacevole abitudine ormai consolidata del bagarinaggio tech ossia di chi acquista beni poco facilmente trovabili e li rivende a prezzi gonfiati.

A trovare gli indizi è stato un utente che ha sondato il sito ufficiale Playstation trovando due emblematiche scritte. La prima è “You can only purchase one version of the PS5 Console: Disc or Digital” ovvero “Puoi acquistare soltanto una versione della console Ps5 versione con o senza disco ottico”. A fornire un’ulteriore evidenza c’è anche la seconda a proposito dell’impossibilità di aggiungere più di una console al carrello ovvero “You have already added one PS5 console to your cart”.

Non è ancora chiaro il giorno di lancio di Ps5, quel che è certo è che avverrà in tardo autunno o inizio inverno, comunque sia in tempo per le vacanze natalizie, così come per la rivale annunciata Xbox Series X. Sarà una lotta serrata per assicurarsi un esemplare del primo lotto, l’aspettativa è altissima così come l’appetito degli appassionati.

Sony sta cercando di aumentare la produzione per venire incontro alla domanda e per evitare di ripetere quanto vissuto da Nintendo con la popolarissima Switch, che spesso e volentieri è esaurita e diventa protagonista di speculazioni notevoli sui siti di rivendita, sfruttando anche appositi bot per saccheggiare ogni nuovo lotto appena messo in vendita.

