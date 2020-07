Nei prossimi episodi di Grey’s Anatomy si parlerà di coronavirus

In un periodo in cui più o meno tutti, specie sui social, si sono sentiti almeno una volta virologi, c’è da capire che cosa faranno coloro che si fingono medici per mestiere, ovvero i tanti attori che interpretano le numerose serie medical dei nostri palinsesti. È abbastanza inevitabile, in effetti, che queste storie in corsia si occupino della pandemia in corso. Di sicuro lo farà Grey’s Anatomy, la più longeva creatura di Shonda Rhimes, che ripartirà in autunno con la 17esima stagione. A confermarlo è la showrunner Krista Vernoff durante un panel della Television Academy americana.

“Affronteremo di sicuro la pandemia: non c’è verso che lo show medico più duraturo non si occupi della storia sanitaria di una vita”, ha dichiarato Vernoff, riferendosi al fatto che gli autori stanno ultimando proprio adesso le trame del prossimo ciclo di episodi e che hanno avuto modo di parlare direttamente con gli operatori sanitari che si sono occupati in prima linea del coronavirus: “Siamo stati le prime persone a cui questi medici hanno raccontato la loro esperienza. Tremanti, pallidi e sull’orlo del pianto, ce l’hanno descritta come una guerra, una guerra a cui non erano preparati”. Vernoff ha parloto poi del personaggio di Owen, interpretato da Kevin McKidd, che è un medico veterano dell’esercito e che potrebbe quindi essere funzionale al racconto di tali aspetti.

“Penso che abbiamo un’opportunità, ma anche una responsabilità nel raccontare queste storie”, ha concluso Vernoff, ribadendo che l’obiettivo di Grey’s Anatomy è sempre stato quello di “tenere alto il buon umore e il romanticismo trattando al contempo tematiche molto dolorose”. Se è certo che la serie si occuperà del coronavirus, più incerto è il periodo in cui questa 17esima stagione debutterà effettivamente: il lockdown ha bloccato il set e ancora non c’è una data effettiva di ripresa, anche se il canale americano Abc ha confermato che andrà in onda nel consueto orario serale del giovedì.

