Minecraft cambia casa e trasloca sui server di “mamma” Microsoft

21 Luglio 2020 – 18:03

Microsoft ha iniziato a trasferire il suo popolare videogioco Minecraft dai server di Amazon Web Service (Aws) a quelli del proprio sistema cloud: Azure.

Una mossa utile per mostrare le potenzialità di Microsoft Azure e del cloud computing made in Redmond, su cui l’azienda di informatica fa sempre più affidamento per il proprio sviluppo. E risparmiare spese verso la concorrenza.

Minecraft è il videogioco più venduto al mondo. A maggio ha registrato oltre 200 milioni di copie vendute e 126 milioni di utenti mensili. Dal 2014 il videogioco si appoggia sui server di Aws come scelta di Mojang, la società che ha sviluppato il gioco.

Dopo che Microsoft ha acquistato Mojang per 2,5 miliardi di dollari, la società di Redmond ha avviato il trasloco. “Mojang Studios ha utilizzato Aws in passato, ma negli ultimi anni abbiamo migrato tutti i servizi cloud in Azure”, ha spiegato un portavoce di Microsoft alla Cnbc. La migrazione è già iniziata e sarà completata entro la fine dell’anno.

The post Minecraft cambia casa e trasloca sui server di “mamma” Microsoft appeared first on Wired.

Fonte: Wired