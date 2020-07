L’OMS su Immuni e le altre app di contact tracing

21 Luglio 2020 – 13:48

L’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per convincere i cittadini a scaricare e installare le applicazioni di contact tracing.

The post L’OMS su Immuni e le altre app di contact tracing appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico