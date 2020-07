La Germania prepara una legge per regolamentare le auto a guida autonoma

21 July 2020 – 12:20

L’auto a guida autonoma della CruiseL’auto a guida autonoma è già entrata in forma ridotta nelle attuali vetture attraverso gli ADAS (ausili avanzati di assistenza alla guida). Ormai le sperimentazioni e i progetti pilota sono in essere da qualche anno, ma le persone si chiedono: quand’è che vedremo la vera auto senza pilota viaggiare sulle nostre strade? Quando potrò farmi portare la spesa da una vettura senza conducente?

Domande solo all’apparenza banali, ma di fatto attualmente, eccezion fatta per la Waymo (Google Alphabeat) che ha aperto la “commercializzazione” a Phoenix, Arizona, del suo orbo-taxi e che sta per introdurre la quinta generazione di hardware (caratterizzato da radar, sensori e computer più potenti e sofisticati in grado di vedere un segnale di stop fino a 500 metri di distanza), di esempi non ce ne sono. Il perché è facile da intuire: manca una regolamentazione specifica e univoca per l’auto senza conducente. Assenza che si sente in maniera specifica in Europa.

Ma la situazione potrebbe presto cambiare. La Germania ha infatti preparato un impianto normativo che, qualora venisse approvato, consentirebbe l’utilizzo commerciale dell’auto senza conducente.

Il governo tedesco gioca d’anticipo rispetto all’UE, costretta a rispettare le lungaggini decisionali dell’organismo di normazione UNECE, preposto ad approvare questo tipo di provvedimenti. La notizia è stata riportata da Autonews, che ha avuto modo di intervistare il Ministero dei Trasporti tedesco.

La normativa deve però ancora superare tutto l’iter di approvazione; attualmente è in fase di revisione interdipartimentale e deve essere approvata dall’intero gabinetto prima dell’invio ai parlamentari e infine alla camera alta che rappresenta i 16 stati federali del paese.

Si tratta tuttavia di un impianto normativo altamente ambizioso perché presenta un quadro giuridico completo che copre sia l’omologazione delle vetture che i requisiti delle infrastrutture stradali nel traffico quotidiano, ma limitato a specifiche aree. Non stiamo quindi parlando di progetti sperimentali o pilota, come quello presentato lo scorso anno dalla Volkswagen ad Amburgo, bensì di un provvedimento che ha come obiettivo quello della commercializzazione del trasporto autonomo di persone e merci entro il prossimo anno.

Un’altra differenza fondamentale rispetto al progetto americano di auto a guida autonoma della Waymo è che la Germania in questo provvedimento non prevede la presenza di un pilota umano (nelle auto della Waymo è presente e pronto a intervenire in caso di necessità). Si tratterebbe quindi di auto-robot conformi al livello 4 di automazione; in caso di necessità è comunque pronto a intervenire un supervisore tecnico situato in un centro di controllo remoto.

