Adevinta: 9,2 miliardi per eBay Classifieds Group

21 Luglio 2020 – 19:48

Con un investimento quantificato in 9,2 miliardi di dollari Adevinta allunga le mani su eBay Classifieds Group e dà vita a un colosso degli annunci.

