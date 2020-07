La decisione UK su Huawei di natura geopolitica?

20 Luglio 2020 – 13:48

Le autorità britanniche avrebbero confermato ai vertici di Huawei l’influenza delle pressioni statunitensi sulla decisione relativa al ban.

