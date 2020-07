La Casa di Carta in Italia: euro falsi e Camorra

20 Luglio 2020 – 19:48

Smantellata una banda criminale italiana che ha messo in circolazione almeno 233 milioni: la più grande operazione nella storia dell’Euro.

The post La Casa di Carta in Italia: euro falsi e Camorra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico