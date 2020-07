Ikea lancia le polpette in versione veg

20 July 2020 – 14:10

Ikea lancia le polpette a base vegetale (foto: ufficio stampa Ikea)Le polpette svedesi dell’Ikea diventano green. Dal 3 agosto negli store di tutta Europa si può, infatti, assaggiare una versione totalmente vegetale del piatto più amato dei ristoranti Ikea. Con lo stesso gusto e la stessa consistenza delle polpette di carne, ma a base di proteine dei piselli gialli, patate, cipolla, crusca d’avena e mela disidratata. E con un’impronta climatica (cioè la quantità di emissioni di gas serra legate a un prodotto) molto inferiore rispetto a quella delle polpette di carne.

Insomma, anche il colosso svedese dell’arredamento low cost si inserisce nella scia di chi punta sulla carne finta (o carne-non-carne o fake meat). Da Burger King alla grande distribuzione, sono tanti infatti a introdurre nel menu alternative veg in stile Beyond Meat. Ikea ha battezzato le sue polpette VegeTali e Quali e, rivela, che per ottenere un sapore simile a quelle originale usa “aromi come funghi, pomodoro e verdure arrosto in polvere”.

“Speriamo di vendere meno polpette di carne”, spiega Sharla Halvorson, Health & Sustainability Manager di Ikea Food. “Oggi ne vendiamo un miliardo all’anno. Immaginatevi se riuscissimo a convertire anche solo una parte di queste in polpette vegetali. Sarebbe una differenza davvero tangibile nella nostra impronta climatica”. Le nuove polpette sono pensate, infatti, ancor più che per i vegetariani, per proporre un’alternativa ai carnivori.

Una confezione di polpette VegeTali e Quali (foto: ufficio stampa Ikea)Nei ristoranti Ikea le polpettine veg hanno il medesimo prezzo di quelle di carne e vengono servite nello stesso, classico modo: con purè di patate, salsa alla panna, confettura di mirtilli rossi e aggiunta di piselli. Per chi vuole riproporle a casa, ci sono anche quelle confezionate da comprare nelle botteghe Ikea.

Dal punto di vista ambientale, Ikea ha calcolato che le polpette vegetali hanno un’impronta climatica pari al 4 per cento della versione alla carne. Non bisogna dimenticare, infatti, che gli allevamenti, in particolare quelli bovini, hanno un impatto molto forte (in negativo) sul cambiamento climatico e sulla salute del pianeta.

