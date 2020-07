È tempo di “staycation” con stile. E con A. G. Spalding & Bros

20 Luglio 2020 – 21:03

Gli americani la chiamano “staycation”. Praticamente, la vacanza fatta in casa. A chilometro zero o giù di lì. Per riscoprire la città in cui si vive. E anche per tagliare corto: “Con questo coronavirus, partire o non partire?”. Ok, non si parte. È il programma di molti italiani, tra il 15 e il 35 per cento (a seconda della fonte). Ma ci si organizza comunque: i posti da visitare nemmeno fosse la prima volta, le spa da prenotare, i ristoranti per un giro del mondo in cucina… e “l’attrezzatura” da turista (g)local.

Tra i brand che hanno ben compreso le esigenze dello short-distance traveller iper contemporaneo c’è A. G. Spalding & Bros: una bella storia che comincia 170 anni fa in Illinois con una giovane promessa del baseball che intuisce il potenziale del business delle attrezzature da gioco, e che continua con una linea di accessori e pelletteria di classe pensata per altri pubblici, non solo sportivi, attenti ai dettagli, con una passione per il vintage dell’America degli anni d’oro rielaborato in termini attuali e il made in Italy orgoglioso.

Due, in particolare, sono le capsule di A. G. Spalding & Bros a misura di “staycation 2020”: City e Tourist. La prima si compone di tre modelli: lo zaino, il marsupio portabile alla cintura o su spalla e la shopping bag/secchiello sfoderata con nastro in pelle, in quattro colori: avorio, ciliegia, cuoio e turchese. City è l’ultima nata ed è stata concepita in un momento storico difficile grazie al potere dell’immaginazione che propone, stupisce, procede. La sua forza: inattese scintille di colore. Infatti, oltre ai toni naturali che ormai costituiscono il dna di A.G. Spalding & Bros., strizza l’occhio a palette di insolite nuance a sorpresa, dettagli cromatici diversi. Obiettivo: portare leggerezza e allegria ovunque si viaggi, vicino o lontano. Il materiale utilizzato è una pelle di vitello stampata, estremamente morbida al tatto, con particolari metallici in nickel e logo silver.

La seconda capsule, Tourist, con un design semplice e un’alta tolleranza all’usura, è assolutamente adatta allo stile urbano, leggero, lineare, pratico, ma autentico. Tutti i prodotti che la compongono sono in pelle di vitello stampata, made in Italy of course (come del resto il design e la manifattura). Per esempio, c’è il “beauty” foderato in cotone, leggero e pratico. E poi, ci sono i porta computer fino a 13” e fino a 15/16”, entrambi imbottiti, adatti anche come porta documenti da mettere sotto braccio. Per muoversi lievi, come i turisti a casa propria sanno fare.

The post È tempo di “staycation” con stile. E con A. G. Spalding & Bros appeared first on Wired.

Fonte: Wired