È stato trovato il mondo misterioso dietro il menu di Minecraft

20 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Minecraft)Milioni di giocatori lo hanno visto ogni giorno per anni, ma è rimasto nell’immaginario quasi come il simbolo stesso di Minecraft: ci riferiamo al mondo misterioso sullo sfondo del menu iniziale di uno dei giochi più popolari di sempre.

Prima o dopo quasi tutti i giocatori hanno pensato “Chissà come sarebbe visitarlo per davvero?”. D’altra parte era possibile carprire soltanto qualche dettaglio dall’animazione del menu, che non faceva altro che rendere questa mappa una chimera, cristallizzata in un’atmosfera inaccessibile. Almeno fino allo scorso week-end.

Tutto è nato da un thread su Reddit piuttosto esplicito già dal titolo: “Grande Novità! Abbiamo trovato il seed del panorama dello sfondo del menu principale di Minecraft“. Insomma, qualcuno è riuscito davvero a risalire al luogo misterioso, ricavando le coordinate che permettono di farsi un giro per la mappa misteriosa che mai nessuno prima aveva (almeno in modo documentato) esplorato.

Ecco il filmato che la mostra:



Per chi non masticasse di Minecraft, il seed si riferisce al codice alfanumerico assegnato in modo univoco e specifico a uno degli infiniti mondi casuali creati dal gioco. È il modo per visitare luoghi particolari come per esempio quelli caratterizzati da creazioni che hanno richiesto decine se non centinaia di ore come il mondo dedicato a Harry Potter o quello utilizzato da studenti giapponesi per celebrare la promozione in tempi di Covid-19. Si possono ritrovare i seed sui forum ufficiali e non.

La caccia al mondo del titolo di Minecraft era iniziata lo scorso 14 giugno su Discord. Apparso per la prima volta nel lontano 2011, è stato sostituito soltanto poco fa con la versione 1.13. Dopo più di un mese di ricerche, il team di appassionati lo ha trovato e ha condiviso con tutti le istruzioni per visitarlo.

(Foto: Reddit)È necessario scaricare la versione Beta 1.7.3 di Minecraft e creare un mondo inserendo il seed “2151901553968352745” oppure “8091867987493326313” e le coordinate: X=61,48, Y=75 e Z=-68,73. Si sarà così catapultati in un respiro davanti allo stesso panorama dello sfondo, questa volta senza effetto sfocato e soprattutto esplorabile a piacere.

