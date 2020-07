Donald Trump dice che non è sicuro che accetterà i risultati delle elezioni

20 Luglio 2020 – 18:03

(foto: FoxNews)Dichiarazioni controverse, risposte poco pertinenti e molti tentennamenti riguardanti dati e statistiche. È questo il bilancio dell’ultima intervista rilasciata a Fox News dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nel rispondere alle domande di Chris Wallace, noto anchorman – e famoso per avere posizioni abbastanza indipendenti rispetto alla linea politica dell’emittente televisiva – l’ex tycoon è apparso in evidente difficoltà: più volte ha cercato riscontro per alcune affermazioni senza trovarlo, chiedendo anche l’aiuto dei propri collaboratori.

A far discutere, però, sono state anzitutto le parole pronunciate dal presidente riguardo alle prossime elezioni. Trump ha detto che in caso di vittoria del candidato democratico Joe Biden “vedrà” se accettare o meno il risultato. Oltre alle dichiarazioni, l’intervista mostra come anche una rete televisiva tradizionalmente molto vicina al Partito repubblicano possa dare problemi a Trump. Già in altri frangenti, la Casa Bianca aveva criticato l’atteggiamento del network, soprattutto per la diffusione alcuni sondaggi che lo davano in netto svantaggio rispetto a Biden.

I fronti coronavirus e salute

Il presidente continua a minimizzare la pericolosità del virus. Alla domanda di Wallace sul perché negli Stati Uniti il numero di contagi fosse così alto rispetto agli altri paesi, Trump ha spiegato che il motivo è per gli eccessivi test che vengono somministrati ai cittadini americani. Circostanza smentita, come ha sottolineato lo stesso giornalista, dal fatto che il numero di nuovi casi non corrisponde a quello dei tamponi effettuati. Trump ha specificato che gli Usa hanno il “tasso di letalità migliore al mondo”, anche se non è vero: confrontato con altri paesi è tra i più bassi, ma non è il più basso al mondo. Il presidente ha inoltre accusato l’immunologo Anthony Fauci, a capo del dipartimento di malattie infettive della Casa Bianca, di fare allarmismo spaventando la popolazione e che, presto, il Covid-19 scomparirà da solo, dimostrando che “alla fine avrà avuto ragione”.

Sulla mancanza di un piano per la sanità pubblica, Trump ha spiegato a Wallace che verrà presentato nelle prossime settimane un piano di riforme in materia, insieme a quello dell’immigrazione.

Sulle elezioni e i movimenti di protesta

Chris Wallace ha anche affrontato il tema Black Lives Matter e movimenti antirazzisti. Trump ha continuato a delegittimare le proteste spiegando che “per decenni molti, molti bianchi sono stati uccisi dalla polizia”; che esporre la bandiera confederata, utilizzata dagli stati del Sud durante la guerra di secessione e collegata, quindi, al razzismo e alla schiavitù, sia da considerare libera manifestazione di pensiero proprio come le proteste degli ultimi mesi e che non ha intenzione di cambiare i nomi delle basi militari. L’argomento è stato utilizzato anche per attaccare Biden, accusato di voler togliere i finanziamenti e abolire la polizia. Il giornalista di Fox News, in merito, ha fatto notare il candidato democratico non ha mai detto di voler fare una cosa del genere. Trump ha ribattuto di avere più dichiarazioni che proverebbero quanto detto, ma non è riuscito a presentarle, anche dopo averle chieste ai suoi collaboratori (Wallace, dal canto suo, ha ribattuto che non le ha trovate semplicemente perché non ci sono).

Infine, sulle elezioni la prima sferzata è andata proprio a Fox News per aver diffuso, sempre secondo il presidente,“sondaggi falsi”, esattamente come tutti gli altri media, che lo danno in svantaggio di quasi dieci punti rispetto al candidato democratico. “È quanto è accaduto nel 2016: sono tutti falsi”, ha spiegato Trump. Infine, ha spiegato che, se dovesse uscire sconfitto dalle elezioni di novembre, valuterà se “accettare o meno il risultato”. “Il voto via posta è un pericolo per le nostre elezioni”, ha detto a Wallace: anche se, fino a questo momento, nessuna evidenza ha provato questo timore.

