Cosa sono le sfilate di modelli cinesi che stanno diventando virali su TikTok

20 Luglio 2020 – 14:28

Sulla piattaforma di condivisione stanno diventando sempre più popolari i video di giovani ragazze e ragazzi cinesi vestiti alla moda che si aggirano in città come divi. Le clip provengono in realtà dalla versione cinese di TikTok e non ritraggono necessariamente modelli, ma anche aspiranti influencer in cerca di visibilità.



