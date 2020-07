Come partecipare al nuovo film di Youtube

YouTube vuole girare un docufilm per tenere memoria del 2020 (immagine: YouTube)A distanza di 10 anni dal primo film Life in a Day, YouTube ha nuovamente coinvolto il regista di Blade Runner e Il Gladiatore, Ridley Scott, nella creazione del sequel. Per realizzare il film però è necessario il contributo degli utenti della piattaforma, pertanto YouTube ha lanciato un invito per sabato 25 luglio 2020: “Riprendi la tua giornata. Condividi la tua storia”.

Il 2020 è un anno che di certo passerà alla storia, tra incendi che hanno devastato l’Australia, una pandemia che ha messo in ginocchio l’umanità e movimenti di protesta che stanno facendo sentire le proprie voci tra Stati Uniti e Hong Kong. “E se catturassimo tutti questi istanti di quotidianità e sentimenti nell’arco di una sola giornata?”, si chiede YouTube.

Il produttore esecutivo Ridley Scott e il regista Kevin MacDonald avranno il compito di creare un film che colga l’essenza del 2020 attraverso momenti di vita vissuta. Per farlo dovranno, come nel 2010, mettere insieme centinaia di migliaia di clip video girate nello stesso giorno da utenti sparsi per tutto il mondo.

La partecipazione è aperta a tutti. Basta armarsi di videocamera o smartphone e riprendere la propria quotidianità. “La cosa più importante è dare una testimonianza personale. Condividi quello che conta ai tuoi occhi”, scrive la società nel blog dedicato al progetto.

Per creare la clip è importante rispettare alcuni requisiti per non incorrere in violazioni del copyright o essere accusati di uso non autorizzato delle immagini delle persone ritratte nel video. Gli utenti avranno tempo fino al 2 agosto per caricare il proprio contributo sul portale dedicato. Life in a Day 2020, una volta ultimato, sarà presentato al prossimo Sundance Film Festival e sarà disponibile su YouTube nel 2021.



