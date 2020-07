Arriva Into The Dark, nuova antologia horror

20 Luglio 2020

Il 20 luglio fa il suo debutto in prima visione esclusiva su RaiPlay, la piattaforma digitale e gratuita di streaming della Rai appunto, un’ambiziosa produzione dell’americana Hulu che promette un anno di terrore condensato in una serie tv antologica. Si tratta di Into The Dark: i 12 episodi prodotti dall’ormai affermatissima casa di produzione Blumhouse (quella di Paranormal Activity, The Purge e di Get Out) prendono in considerazione altrettante festività degli Stati Uniti piegandole però ad atmosfere horror, dark e thriller. I primi tre appuntamenti saranno online, dedicati alla triade principale delle feste a stelle e strisce, rispettivamente Halloween (Il corpo), Ringraziamento (In carne e ossa) e Natale (Pooka!): vedremo in successione un serial killer che finisce per errore in una festa in maschera, una ragazza agorafobica alle prese con il segreto sconvolgente del padre e, infine, un nuovo giocattolo che ossessiona letteralmente i bambini.

Dal 30 luglio arrivano, poi, L’ultimo capodanno, su quattro amiche storiche del liceo che vogliono pareggiare i conti in sospeso; Giù, con due sconosciuti costretti a socializzare in un ascensore guasto il giorno di San Valentino; ancora: La casa sull’albero, dove le protagoniste sono ragazze che l’8 marzo assaporano la vendetta nei confronti di uno chef. Altre tre storie (Pesce d’aprile su un troll dei social network, Tutto distrutto sulla festa della mamma e Fateci entrare su uno scontro generazionale durante la festa del papà) arriveranno il 20 agosto. Infine, dal 3 settembre ci celebreranno il giorno dell’indipendenza, il primo giorno di scuola e la giornata padri-figlie (questa davvero tipicamente a stelle e strisce), con versioni – sempre orrorifiche – del sogno americano, di Breakfast Club e del demone malvagio Lilith.

I 12 film fanno parte della prima stagione di Into the Dark, che arriva finalmente in Italia (con doppia versione, italiano o inglese, anche sottotitolata) dopo la diffusione negli Usa fra il 2018 e il 2019. Nel frattempo in America lo scorso ottobre è iniziato il secondo ciclo, i cui nuovi appuntamenti sono andati in onda fino allo scorso 17 luglio e noi vedremo probabilmente l’anno prossimo.

