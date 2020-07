Amazon assumerà 1.600 persone in Italia entro la fine dell’anno

20 Luglio 2020 – 18:04

(Foto: Sebastian Kahnert/Getty Images)Nonostante la pandemia di coronavirus, Amazon ha registrato una crescita del 26% dei ricavi totali per il primo trimestre 2020. Pertanto il colosso dell’ecommerce ha puntato su nuove assunzioni e aumenti di stipendio soprattutto per via del forte aumento della domanda di prodotti online da quando, in vari paesi del mondo, sono state introdotte misure di lockdown. Nuove politiche aziendali che si riflettono anche in Italia. Amazon ha fatto sapere che entro la fine del 2020 verranno assunti a tempo indeterminato 1.600 lavoratori. “Persone con ogni tipo di esperienza, istruzione e livelli di competenza in ambiti come lo sviluppo di software, la linguistica, la logistica, le risorse umane e it”, si legge nel comunicato. I neo lavoratori verranno impiegati nelle varie sedi italiane della società – come “il centro direzionale di Milano, i centri di sviluppo di Torino e Asti o il servizio Clienti a Cagliari” – e porteranno la forza lavoro dell’azienda a 8.500 impiegati contro i 6.900 dello scorso anno.

Gli investimenti

Come si legge nella nota della società, Amazon ha investito 1,8 miliardi di euro in Italia nel 2019 per un totale di 5,8 miliardi da quando, 10 anni fa, è sbarcata nel nostro paesi. Finanziamenti che hanno coperto l’apertura di oltre 25 centri logistici e migliaia di posti di lavoro. Nel futuro, oltre alle nuove assunzioni, è prevista la costruzione di altre due centri: uno a Castelguglielmo – San Bellino in Veneto e un altro a Colleferro nel Lazio. Inoltre è già in programma l’apertura di ulteriori depositi di smistamento nella seconda parte dell’anno a Catania, Cagliari, Genova, Pisa, Brescia, Parma e Milano.

È sempre l’azienda a sottolineare che, secondo uno studio condotto dalla società di ricerca Keystone, grazie a investimenti di questo tipo, negli anni, “per effetto indiretto, sono stati creati più di 120mila nuovi posti di lavoro, per esempio nei settori edilizio, logistico e delle piccole e medie imprese. La società ha inoltre contribuito al Pil in Italia per 7,6 miliardi di euro tra il 2010 e il 2019”.

Ma non basta. Amazon vuole fare la sua parte anche nella lotta al cambiamento climatico. Entro il 2025 l’obiettivo è quello di impiegare 100% energie rinnovabili in tutte le attività, cercando di arrivare a zero emissioni di Co2, a livello globale, entro il 2040. Nei prossimi 20 anni, la società vuole quindi trasformarsi in un’azienda a impatto zero.





