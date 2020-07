Microsoft termina la produzione di Xbox One X

18 Luglio 2020 – 15:23

(Foto: Microsoft)Termina ufficialmente la produzione di Xbox One X e di Xbox One S All-Digital Version con Microsoft che sposta tutta l’attenzione sulla fase finale del percorso che porterà a breve al lancio del modello di nuova generazione Xbox Series X. Rimarrà soltanto attiva la linea dedicata a Xbox One S tradizionale con drive ottico, non si sa ancora bene quanto a lungo.

In questi mesi di pandemia del Covid-19, le console hanno ricevuto un boom di richieste con Nintendo Switch in testa (tanto da risultare spesso esaurita), ma anche con dati molto positivi per Xbox One e Playstation 4. Va da sé che, nonostante Microsoft abbia terminato le produzioni di One X e One S senza drive ottico, queste saranno ancora disponibili per qualche tempo grazie alle scorte dei rivenditori online e nei negozi fisici.

Xbox One X aveva alzato l’asticella rispetto al modello originario quando era stata ufficializzata nel 2017 presentandosi come la console più potente al mondo, grazie ai 6 teraflop di potenza grafica espressi. One S All Digital Version è stata messa in commercio soltanto lo scorso aprile 2019 come appunto versione senza drive ottico. Proprio quest’ultima è stata tra la più venduta per Microsoft, anche grazie ai numerosi bundle con l’abbonamento Xbox per contenuti digitali.

Ora tutto è pronto per accogliere Xbox Series X, che segnerà un passo evolutivo importante grazie alla sua piena retrocompatibilità, spazio di archiviazione su ssd, controller con zero lag, 12 teraflop di potenza, compatibilità con Project xCloud e soprattutto la punta di diamante dell’Xbox Game Pass con cento titoli pronti al lancio. I giochi fisici per Xbox Series X dovrebbero costare 10 euro circa in più della passata generazione. Fra una settimana ci sarà l’evento di lancio con finalmente i prezzi e dettagli svelati.

Ecco invece tutto ciò che si deve sapere sulla rivale, Ps5.



The post Microsoft termina la produzione di Xbox One X appeared first on Wired.

Fonte: Wired