Tanta nostalgia nelle foto del primo parco Disneyland

17 July 2020 – 11:31

Il 17 luglio 1955 apriva al pubblico ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, il primo parco divertimenti Disneyland della Walt Disney Company, nonché l’unico inaugurato in vita da Walt Disney in persona.

L’idea per il progetto venne al produttore cinematografico tra gli anni ’30 e ’40, immaginando un luogo di divertimento destinato non solo ai bambini, ma anche agli adulti: la costruzione iniziò nel luglio del 1954 e Disney promise di aprire il parco entro un anno, un impegno ritenuto all’epoca irraggiungibile, tanto che i costi salirono alle stelle superando i 17 milioni di dollari; 1.200 operai lavorarono a ritmo serrato per completare l’opera in tempo, ed esattamente 65 anni fa le attrazioni vennero per la prima volta riempite di bambini (e genitori) festanti, come dimostrano gli scatti catturati quel giorno che abbiamo raccolto nella nostra gallery di oggi per celebrare l’occasione.

