Scuola: 185 PC da Intel per il ritorno in aula

17 Luglio 2020 – 19:48

Un parco macchine destinato a istituti di tutto il territorio per supportare l’attività di insegnanti e studenti in vista del nuovo anno scolastico.

The post Scuola: 185 PC da Intel per il ritorno in aula appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico