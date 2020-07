Recensione Realme X50: ideale per iniziare con il 5G

17 July 2020 – 11:40

Potrebbe essere il primo 5G da acquistare, quello che permette di entrare nel mondo della rete mobile veloce senza dover pagare una tassa d’ingresso. Il Realme X50 punta infatti alla sostanza, confezionando un prodotto dalle caratteristiche tecniche valide, senza eccessi ma senza neppure troppi compromessi. Il punto di forza è il prezzo che lo colloca nella fascia medio-bassa del mercato, quindi accessibile ai più.

Esteticamente è prodotto gradevole con il Gorilla Glass a coprire sia il display che la back cover e con due colorazioni intriganti: Ice Silver e Jungle Green. I bordi della scocca in metallo arrotondati e lo schermo piatto lo rendono un prodotto dal look piuttosto comune, ma nel complesso non appare un telefono da primo prezzo, anche se la cornice non è sottilissima, specialmente nella parte inferiore. Non è neppure leggerissimo, sulla bilancia ci sono 202 grammi.

Il display da 6,57 pollici è un full hd IPS, ma il refresh a 120 Hz è una discreta compensazione rispetto alla brillantezza dei colori che può offrire uno schermo Amoled. Il sensore di luminosità fa il suo dovere e anche sotta la luce diretta del sole la visualizzazione è buona.

Dal punto di vista delle prestazioni il Realme X50 può fare affidamento su un solido, collaudato e veloce processore Snapdragon 765G affiancato da 6 GB di memoria ram e 128 GB di spazio interno. All’atto pratico il telefono risponde bene a tutte le sollecitazioni ovviamente rimanendo nell’ambito di un utilizzo normale. Non è un top di gamma quindi non sarebbe giusto domandare di più. Il software di gestione Realme UI 1.0 ha un piglio moderno ed efficiente ma si nota qualche sbavatura di gioventù.

Il chipset Qualcomm si porta in dote anche la connettività 5G che il telefono cinese mette a disposizione offrendo 12 bande di frequenza e prestazioni di velocità più che valide. Non avendo un costo eccessivo questo plus diventa quasi una commodity, c’è se la si vuole usare, altrimenti rimane una possibilità da utilizzare nel prossimo futuro, visto che la copertura 5G in Italia è ancora piuttosto limitata.

Il comparto fotografico è una soluzione quad-camera grandangolare da 48 megapixel f/1.8. I risultati sono più che accettabili nelle principali occasioni d’uso e la funzione Super NightScape aiuta parecchio quando la luce ambientale scarseggia. L’obiettivo macro è presente ma la messa a fuoco si ferma a 4 centimetri. I video in 4K non vanno oltre a 30 fotogrammi per secondo, però il telefono offre una buona stabilizzazione elettronica.

Gli amanti dei selfie, i creativi digitali e una discreta pletora di narcisi possono invece approfittare della doppia fotocamera frontale Dual-in-Display, una principale da 16 mp con sensore Sony Imax471 e l’obiettivo ritratto da 2 megapixel che sfruttando la funzione AI Beauty e il controllo dello sfuocato restituiscono immagini e video apprezzabili.

Tra le note positive del Realme X50 merita una segnalazione la buona resa sonora espressa dall’altoparlante lineare e dal supporto degli standard Dolby Atmos e Audio Hi-Res. Manca però il jack audio e nella confezione non sono presenti gli auricolari a filo, una tendenza ormai diffusa tra le aziende che però non trova il favore dei consumatori.

Bene la ricarica veloce disponibile con il Dart Flash Charge da 30W che permette di completare il 70% della carica in 30 minuti, mente si arriva al pieno di energia in meno di un’ora. La batteria da 4200 mAh consente di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Il giudizio finale su questo Realme X50 non può che essere positivo perché senza eccessi e senza fronzoli offre all’utente un telefono ben equilibrato, piacevole esteticamente e al tatto, che fa il suo mestiere sempre. In più è un 5G con un costo davvero aggressivo: 369,90 euro probabilmente il più basso del mercato in questo momento (esiste anche una versione 8GB+128GB a 389,90 euro). Con uno scontrino del genere qualche piccola mancanza si può perdonare.

Voto: 8,5

Wired: ottimo rapporto prezzo/prestazioni per un 5G, display a 120 Hz, ricarica veloce

Tired: un po’ pesante, non ha il jack audio e le cuffie nella confezione

