Passi in avanti per Windows 10 su Raspberry Pi 4

17 Luglio 2020 – 19:48

L’edizione ARM di Windows 10 ora supporta fino a 3 GB di RAM sulla scheda Raspberry Pi di quarta generazione grazie a un progetto amatoriale.

The post Passi in avanti per Windows 10 su Raspberry Pi 4 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico