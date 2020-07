Migliori copritastiera per Mac e PC

17 July 2020 – 17:16

Il copritastiera per Mac e PC è un accessorio pensato per proteggere la tastiera del proprio computer non solo dalla polvere, ma anche da schizzi d’acqua, briciole di cibo e in alcuni casi piccoli urti. Nonostante non sia conosciuto da molti, in vendita ce ne sono di ogni tipo: ecco i migliori modelli e come sceglierli.Continua a leggere



Il copritastiera per Mac e PC è un accessorio pensato per proteggere la

Continua a leggere Il copritastiera per Mac e PC è un accessorio pensato per proteggere la tastiera del proprio computer non solo dalla polvere, ma anche da schizzi d’acqua, briciole di cibo e in alcuni casi piccoli urti. Nonostante non sia conosciuto da molti, in vendita ce ne sono di ogni tipo: ecco i migliori modelli e come sceglierli.

Fonte: Fanpage Tech