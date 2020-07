Le segnatrici, il tocco che può salvare e quello che può uccidere

Chi sono le segnatrici? Sono bambine, ragazze, donne, giovani e anziane, dotate di un potere speciale; quello di curare il male grazie a pochi sussurri e a semplici gesti delle mani. Possono sollevare il malcapitato da tagli, ferite, malattie, fisiche e soprattutto mentali. Alcune di loro possono curare “la paura”, il male forse più profondo di tutti, quello che attacca l’anima e divora dall’interno, e che se non viene scacciato in tempo può rivelarsi molto pericoloso.Emanuela Valentini, scrittrice romana, ci regala questo thriller/mistery dalle sfumature soprannaturali, allontanandosi, ma neanche troppo, dal genere che l’ha vista formarsi e crescere in questi anni come autrice: il fantastico in generale. Finalista al premio Urania nel 2015 con il romanzo di fantascienza Angeli di plastica (pubblicato poi da Delos nel 2015), lo scorso anno pubblica un altro romanzo importante per la sua carriera, Grotesquerie (RW Lion, 2019), un’avventura steampunk distopica dalle forti connotazioni weird.

Le segnatrici, edito qualche settimana fa da Piemme, narra le vicende di Sara, giovane medico emiliano che ritorna nel suo paese di origine tra le montagne dell’Appennino, Borgo Cardo, in occasione del ritrovamento di quel che resta del cadavere di una loro amica scomparsa quand’era ancora bambina, e del relativo funerale. Nel pochissimo tempo che passerà a Borgo Cardo Sara riscoprirà vecchie amicizie e antichi dissapori, e, cosa più importante, conoscerà casualmente Rebecca, la figlia del sindaco di Borgo Cardo, una bimba che di lì a poco scomparirà… dopo averla segnata durante il loro incontro.Coinvolta dall’amica Emilia, una ex poliziotta con un passato burrascoso, Sara intraprenderà un’indagine che la stringerà sempre più nelle maglie del suo vissuto d’infanzia per troppo tempo dimenticato, alla ricerca della creatura che da anni sta facendo scomparire le giovani segnatrici. Un’indagine che si dipana tra superstizioni di montagna, mostri boschivi, e affari loschi nascosti sotto la spessa coltre di anni e anni di ipocrisia paesana.

Valentini è brava a miscelare i generi con ambientazioni e suggestioni fantastiche e che trascendono la realtà. La cornice è un’Italia contemporanea, da una parte all’avanguardia, tecnologica, specialmente nelle strutture mediche e della scientifica, e dall’altra ancora legata a tradizioni che fanno rabbrividire e che affondano le radici in un folklore che mette in difficoltà anche le autorità religiose.“Come medico avevo sempre nutrito una certa repulsione per le cure naturali, l’omeopatia, la medicina olistica e le stregonerie di montagna, e non avrei certo cambiato idea quel giorno. Mi doleva pensare a quanti si illudevano di venire curati e intanto le loro patologie avevano tutto il tempo di crescere e cronicizzarsi. La segnatura doveva essere stata una gran bella cosa nell’antichità, quando i borghi erano davvero isolati dal resto del mondo e il rimedio della guaritrice poteva alleviare dolori, far nascere bambini, vincere un male che era solo nella testa, ma oggi non trovava il minimo spazio nella percezione della cura e non potevo credere che tutte quelle persone avessero fatto uso del sapere della grande Vecchia quando a pochi chilometri da Borgo Cardo esistevano ottime realtà ospedaliere. Pensai alla clinica di Marco e mi chiesi se lui ci avesse mai pensato. Aveva portato la cura a Borgo Cardo nel tempo in cui le segnatrici si erano estinte.”

Un’idiosincrasia che fa da sfondo perfetto per un giallo fuori dai canoni, ricco di inciampi e cambi di direzione, colpi di scena e a una costellazione di personaggi caratterizzati ottimamente, ognuno con il suo ruolo, ognuno con il suo carico di problematiche, ognuno con il suo “male” da curare.Dal punto di vista stilistico è interessante l’uso dei tempi adottato dall’autrice: una prima persona al passato per gli eventi più recenti, il presente per i flashback nell’infanzia di Sara e dei suoi vecchi compagni di giochi. Un modo efficace per evidenziare la cristallizzazione nel tempo (o fuori del tempo), e nella mente della protagonista, di un vissuto carico di emozioni e, appunto, sempre presente, nonostante lo sforzo di dimenticare, di andare avanti, di lasciarsi dietro le credenze e le leggende.

Le segnatrici è un romanzo che si legge d’un fiato per la forte carica emotiva che la narrazione trasmette e per la cascata di eventi che il lettore si troverà a vivere insieme alla protagonista, un medico immerso in un mondo dove le regole non sempre sono quelle della scienza, fino alla svolta finale, che, come ogni buon thriller che si rispetti, lascerà senza fiato.

