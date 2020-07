Instagram pronta a lanciare i Reels, la sua sfida a TikTok

17 Luglio 2020 – 18:03

Facebook si prepara a presentare la sua alternativa a TikTok: Instagram Reels (Immagine: Gabriele Porro/Wired)Facebook è pronto a rispondere a TikTok lanciando nelle prossime settimane Instagram Reels, brevi video in tutto e per tutto simili a quelli resi celebri dall’app cinese. Il prodotto è stato finora testato principalmente in Brasile, dove il concorrente orientale non è ancora riuscito a raggiungere l’elevata popolarità conquistata in altri paesi.

Facebook sta lavorando al lancio globale della nuova funzionalità di Instagram da oltre un anno. Dopo aver esteso i test a Francia e Germania lo scorso novembre, di recente ha incluso anche l’India, dopo che New Delhi ha deciso di vietare TikTok e altre 58 applicazioni d’origine cinese.

Secondo Nbc News, ora Instagram è prossima a rilasciare Reels negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone, Messico, Italia e in altri 50 paesi. La società ha intenzione di sfruttare appieno l’onda di sfiducia che ha colpito TikTok, bandito dai governi, come quelli di India e Australia, o da società per motivi legati alla sicurezza dei dati (su cui gli sviluppatori dell’app si sono sempre impegnati a rassicurare gli utenti). A questi divieti si sono aggiunte le dichiarazioni del segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, che prevede un ormai imminente blocco di TikTok da parte della Casa Bianca.

Gli utenti vedranno comparire la nuova icona di Reels nella parte inferiore della schermata di Instagram. I Reels verranno pubblicati nel proprio profilo esattamente come tutti gli atri contenuti e saranno visibili allo stesso modo nel feed principale e nella sezione Esplora del social network. Se con le Stories di Instagram, Menlo Park è riuscita a sottrarre il primato a Snapchat, ora mira a sfidare TikTok sul suo territorio.

“Con l’avvento dei Reels”, spiega a Wired Francesco Mattucci, fotografo e instagramer, autore di corsi incentrati sul social network presso l’agenzia Primopiano e co-fondatore di Garage Raw, “gli utenti che hanno già vasto seguito su Instagram si ritroveranno nella condizione di poter offrire al loro pubblico contenuti simili senza dover per forza ripartire da zero su un’altra piattaforma”.

The post Instagram pronta a lanciare i Reels, la sua sfida a TikTok appeared first on Wired.

Fonte: Wired