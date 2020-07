In arrivo il documentario sul vero omicidio dietro a Twin Peaks

17 Luglio 2020 – 18:03

Pochi enigmi hanno ossessionato gli anni ’90 come: chi ha ucciso Laura Palmer? Il riferimento è ovviamente all’omicidio della giovane ragazza con cui si apre la serie cult di David Lynch Twin Peaks, che inizia appunto con il ritrovamento del corpo della studentessa avvolto in un lugubre involucro di plastica. La scena raccapricciante e anche le indagini intricatissime che ne seguono hanno indelebilmente segnato l’immaginario di tantissimi spettatori. Quello che non tutti sanno, però, è che quel delitto non è tutto frutto della fervida mente di Lynch e del suo storico collaboratore Mark Frost. L’ispirazione, in effetti, è venuta agli autori da un vero caso di cronaca che aveva ossessionato lo stesso Frost fin dalla sua giovinezza.

La nonna di Frost era solita raccontargli la storia del delitto di Hazel Drew, una ragazza appena ventenne trovata cadavere all’inizio del giugno 1908: il suo corpo galleggiava nel laghetto Teal’s Pond ai piedi del monte Taborton a Sand Lake, nello stato di New York. La morte pareva causata da un colpo inferito sul retro del cranio, ma attorno al collo era stato legato anche il laccio di un corsetto, indumento tipico della moda dell’epoca. Nonostante alcuni sospetti fossero stati interrogati nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento, le indagini si sono arenate ben presto senza alcun arresto. Ciò che rendeva ancora più misterioso l’accaduto è che Hazel avesse lasciato all’improvviso – qualche giorno prima e senza spiegazioni – il lavoro di domestica, mentre il suo bagaglio era regolarmente registrato al deposito della stazione locale dei treni.

A tornare sul caso, e a rinverdire le connessioni con Twin Peaks, ci pensa ora un nuovo libro, Blonde, Beautiful, and Dead: The Murder Mystery That Inspired Twin Peaks, scritto da David Bushman e Mark Given, in uscita prossimamente negli Stati Uniti, dal qualche sarà anche tratto un documentario sullo stesso tema diretto da Benjamin Alfonsi. L’omicidio della povera Hazel è rimasto talmente impresso nella fantasia di Frost che non solo l’ha reso lo spunto per la sua serie con Lynch, ma ha fornito anche il contesto di una piccola cittadina rurale e isolata, apparentemente innocua eppure colma di segreti.

Fonte: Wired