Il Pd che vota per finanziare la Libia è una brutta copia (più ipocrita) della Lega

17 July 2020 – 11:28

Quella di ieri sarà ricordata come una delle giornate più buie per la democrazia italiana. La Camera ha approvato il rifinanziamento delle missioni militari internazionali, compresa quella libica per cui verranno stanziati 56 milioni di euro. Dieci di essi andranno direttamente alla guardia costiera libica, una quota superiore di tre milioni rispetto allo scorso anno. Quest’ultima risoluzione è passata con 401 voti favorevoli, 23 contrari e un’astensione, numeri che rivelano come la maggioranza di governo e il centrodestra abbiano votato in blocco insieme, mentre la poca opposizione si è trovata perlopiù all’interno dello stesso esecutivo, con alcuni deputati di Pd e LeU, oltre che di +Europa, che si sono opposti, mentre Italia Viva all’ultima votazione ha lasciato i banchi in segno di protesta.

Matteo Orfini ha bollato il voto come “una delle pagine più nere del Partito democratico”. Giuditta Pini, per spiegare perché non ha seguito la maggioranza, ha sottolineato come la sua scelta non sia frutto di idealismo, ma “di smettere di essere complici dei trafficanti di esseri umani”. Laura Boldrini, anche lei contraria, ha evidenziato come “finanziare l’assistenza alla Guardia costiera libica vuol dire non tenere in nessun conto le violenze e le torture perpetrate nei centri di detenzione”.Quanto avvenuto ieri in effetti resterà una macchia indelebile sulla coscienza della politica italiana. Se nel 2017 era una vergogna che si firmasse un memorandum d’intesa con un paese che già si sapeva violava i diritti umani delle persone che passavano sotto le sue mani, oggi la vergogna è doppia perché in questi tre anni una quantità infinita di letteratura, inchieste, investigazioni e rapporti hanno messo in luce tutte le sfaccettatura con cui la Libia tortura, perseguita, intimidisce, lascia morire in mare i migranti. Quello che prima si sapeva ma si faceva finta di non sapere oggi è sotto gli occhi di tutti, poiché il tema è diventato troppo caldo per essere ignorato e alla potenza dei racconti si è accompagnato quello dei video che mostrano, per esempio, gli spari verso i barconi della guardia costiera libica, o le persone ammassate e abusate nei centri di detenzione del paese, veri e propri lager di stato.

Una democrazia occidentale del ventunesimo secolo dovrebbe avere come unica alternativa quella di opporsi a tutto questo, con ogni forza e risorsa disponibile. La dignità umana, i diritti, vengono prima di tutto. E invece non solo non si fa nulla, ma addirittura si finisce per finanziare ulteriormente un sistema antidemocratico come quello. Un voto in questa direzione da parte di Lega e Fratelli d’Italia, i partiti dei porti chiusi, dei barconi da affondare, dei migranti che portano le malattie e contaminano la cultura italiana, i partiti più antidemocratici del paese insomma in quanto a ideologia, ce lo si poteva aspettare. Anche il Movimento cinque stelle, in fin dei conti, non ha fatto nulla di sorprendente, dopo che da anni cerca di gonfiare il proprio consenso elettorale con i suoi deliri sulle ong taxi del mare. Il problema vero, in un paese ormai ostaggio di sovranismo e xenofobia, è allora che il principale partito di centrosinistra, che è anche partito di governo, non batta ciglio e anzi cavalchi tutto questo.

La notizia più preoccupante dalla votazione di ieri è che, a parte qualche deputato ancora lucido, per il resto manca in Italia un’alternativa alla deriva ideologicamente anti democratica in cui stiamo cadendo. Perché un paese che garantisce i diritti ai suoi cittadini ma finanzia chi quei diritti li cancella a suon di violenze e abusi a qualche centinaia di chilometri di distanza, è una democrazia soltanto di facciata. Non ci sono italiani e stranieri, prima vengono gli esseri umani, tutti meritevoli di un trattamento dignitoso. La politica italiana, a maggioranza, sembra invece fare questa distinzione. E il governo giallorosso, che da mesi promette modifiche sui decreti sicurezza che non arrivano, che si è fatto paladino dei porti aperti quando a chiuderli era l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini, che sistematicamente si riempie la bocca di belle parole sull’accoglienza, i diritti, la dignità umana, è stato invece ancora una volta smascherato.

Ieri era la vendita di armi all’Egitto che continua a fare ostruzionismo sul caso Giulio Regeni, oggi il finanziamento ai trafficanti di esseri umani e torturatori libici, domani chissà. Eccolo il “governo più di sinistra della storia della Repubblica“. In realtà, è solo una brutta copia di quello precedente. Lì, almeno, ci risparmiavano l’ipocrisia delle belle intenzioni e delle belle parole.

The post Il Pd che vota per finanziare la Libia è una brutta copia (più ipocrita) della Lega appeared first on Wired.

Fonte: Wired