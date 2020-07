Il mini pc 4K più piccolo al mondo

17 July 2020 – 11:08

Quasi 4.300 sostenitori per oltre 580.000 euro raccolti a una settimana dal termine della campagna crowdfunding sintetizzano l’accoglienza riservata al Chuwi LarkBox, battezzato come il mini pc 4K più piccolo al mondo. E le dimensioni lasciano pochi dubbi: 6 x 6 x 4,3 centimetri, che corrispondono a circa la metà delle misure di Acepc AK1, altro versione in miniatura popolare tra gli amanti della specie. Un modello da taschino che pesa meno di uno smartphone (127 grammi) e gira con Linux o Windows 10 e conta su un processore Intel Celeron J4115, 6 GB di ram e 128 GB di memoria ssd ma pure su una ventola che raffredda il pc.

Tra le peculiarità spicca l’uscita video 4K ultra hd e a livello di porte ci sono due usb-A e una usb-C e il jack audio da 3,5 mm, ma non mancano bluetooth 5.0 e wi-fi per navigare sul web, anche se il mini pc è l’ideale in versione proiettore e home theater, agganciandolo a monitor o tv. Chi sia interessato ad approfondire o prenotare un LarkBox (costa 148 euro) può cliccare qui.

