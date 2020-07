Hai scaricato un’app per il bonus mobilità? Probabilmente è una truffa

17 July 2020 – 16:54

L’allarme lo ha lanciato il ministero dell’Ambiente, ricordando che la piattaforma web che servirà a ottenere il bonus non è ancora stata lanciata (ma è attesa per i prossimi giorni). Tutti i siti e le app che promettono di far avere il bonus già da questi giorni in realtà stanno affermando il falso.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech