C’è un modo per vincere 83 anni di abbonamento gratis a Netflix

17 July 2020 – 17:15

Netflix sfida gli utenti nel torneo di The Old Guard (immagine: The Old Guard Game)Un abbonamento gratuito di 83 anni a Netflix. È questo il premio che la piattaforma di streaming mette in palio nell’ambito della campagna di lancio del suo ultimo film originale: The Old Guard. Per vincerlo bisognerà primeggiare all’interno di un videogioco ispirato al lungometraggio che ha per protagonista Charlize Theron. Tre giorni di torneo, dal 17 al 19 luglio, iscrizioni aperte a livello globale e un’ambita prima posizione da aggiudicarsi in una classifica mondiale. Sono questi gli ingredienti della sfida che premierà il migliore con mille mesi di abbonamento gratis a Netflix. A conti fatti, 83 anni di iscrizione gratuita alla piattaforma, fino al 2103.

Il torneo



Alle 17 (ora italiana) si sono aperte le danze sul sito ufficiale dedicato al gioco. Qui i fan del nuovo film e tutti gli interessati potranno giocare a quello che Netflix definisce un “videogioco top-down beat ‘em up” ed è accessibile solo online. Il gioco rispecchierà gli eventi raccontati nel film tratto dalla graphic novel di Greg Rucka.

Gli sfidati affronteranno il gioco nei panni dell’immortale Andromache di Scythia (Andy per gli amici), il personaggio interpretato dalla Theron, e brandendo la temibile ascia bipenne Labrys dovranno resistere a numerose orde di nemici. Più velocemente si eliminano gli avversari gestiti dal gioco, più punti si accumulano e maggiori sono le possibilità di arrivare al vertice della classifica. Il personaggio è immortale, ma ogni volta che viene messo ko dagli avversari perde tempo prezioso. E, di conseguenza, punti per scalare la classifica.

