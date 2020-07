TSMC: basta chip a Huawei entro due mesi

16 Luglio 2020 – 16:48

In assenza di ulteriori novità, in settembre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company interromperà la fornitura dei chip al gruppo cinese.

