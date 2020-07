In arrivo su Spotify i podcast di Michelle Obama e Kim Kardashian

16 Luglio 2020 – 18:04

(Foto: Getty Images)Lo si è detto più volte da più parti: la quarantena, il lockdown e, in generale, il coronavirus avrebbero cambiato le nostre abitudini. In realtà, almeno per quanto riguarda i dati dei consumi culturali, per esempio, non hanno fatto che esasperare alcune tendenze già in essere in precedenza. Se pensiamo alla lettura dei libri, i dati pubblicati oggi dal Centro per il Libro e la Lettura e dall’Associazione Italiana Editori parlano di un 15% di lettori in meno (anche di ebook e audiolibri) rispetto all’anno scorso; altri numeri, invece, raccontano di una crescita consistente del mercato dei podcast: +16% rispetto al 2018. E proprio nel mondo dell’intrattenimento audio si assestano in questo ultimo periodo alcuni colpi d’eccezione: Spotify, in particolare, ha firmato accordi in esclusiva con personalità eccellenti del calibro di Michelle Obama e Kim Kardashian, e con brand editoriali come Dc Comics.

The Michelle Obama Podcast, in particolare, debutterà il 29 luglio sulla piattaforma e consisterà in “conversazioni schiette e personali” che l’ex first lady intratterrà con diverse personalità, tra le quali il comico Conan O’Brien, la politica Valerie Jarrett, la giornalista Michele Norris, la madre Marian e il fratello Craig Robinson. Ogni episodio si concentrerà sulle relazioni degli ospiti con famigliari, amici e mentori che hanno avuto un ruolo fondamentale nel dare forma alle loro vite. Questo podcast sarà solo la prima produzione all’interno di un accordo più ampio che la società di produzione degli Obama, la Higher Ground Productions, ha firmato con la piattaforma svedese l’anno scorso.

È ormai qualche anno che la stessa Spotify sta concentrando sforzi ingenti per ampliare il focus dello streaming musicale e abbracciare il settore sempre più in fermento dei podcast, cercando di insidiare il primato tuttora detenuto da Apple Podcasts. Negli ultimi mesi la società ha firmato accordi milionari con diversi grandi nomi, a partire da Joe Rogan, comico e commentatore molto popolare negli Stati Uniti (per una cifra che si dice attorno ai 100 milioni di dollari), e Kim Kardashian, che si occuperà di un podcast dedicato alla sua ultima passione, la riforma della giustizia sociale. Senza dimenticare la Dc Comics: la casa editrice di fumetti produrrà dei programmi audio dedicati a supereroi, tipo Wonder Woman e Superman.

