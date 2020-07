Ho incontrato un positivo ma Immuni mi ha avvisato in ritardo

16 Luglio 2020 – 14:28

Il 7 luglio ho ricevuto la notifica di possibile esposizione al coronavirus. O meglio, per caso ho aperto Immuni e, solo in quel momento, l'app ha scoperto che quasi due settimane prima ho incontrato un utente COVID-19 positivo. Così è iniziato un calvario di quarantene mancate, medici che non conoscono Immuni e misurazioni imprecise.



