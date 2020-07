Gli Stati Uniti sono pronti a bloccare TikTok

16 Luglio 2020 – 18:03

(Foto: Narinder Nanu/Afp/Getty Images)Il segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo lo aveva annunciato qualche giorno fa in un’intervista a Fox News: “Stiamo pensando di vietare TikTok negli Stati Uniti perché crediamo che l’app condivida informazioni con il governo cinese”. Ora le parole sembrano si stiano trasformando in azioni e il divieto del governo americano potrebbe arrivare prima del previsto: entro poche settimane. A dirlo è il capo dello staff del presidente Donald Trump, Mark Meadows: “Ci sono un certo numero di funzionari dell’amministrazione che stanno esaminando quanto app come TikTok e WeChat rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale perché gestite da un paese ostile che potrebbe sfruttare i dati dei cittadini americani. Non ci siamo imposti una scadenza, ma potremmo agire nelle prossime settimane”. Oltre alla popolare app di video, Meadows ha anche citato WeChat, il servizio di messaggistica di proprietà della holding cinese Tencent.

La reazione di TikTok

Il social della ByteDance si è subito difeso dicendo di non aver mai fornito al governo cinese dati appartenenti ai proprio utenti e di non essere intenzionata a farlo, anche se dovesse mai arrivare una richiesta di questo tipo. La preoccupazione dell’amministrazione Trump e di alcuni esperti statunitensi si basa su una legge in vigore in Cina che obbliga le società tecnologica a rendere disponibili e le informazioni dei propri clienti su richiesta del governo.

La stessa norma è contenuta anche nel pacchetto di leggi sulla sicurezza, entrato in vigore poco tempo fa ad Hong Kong. Subito dopo l’approvazione della legge, molti social hanno boicottato il governo della città stato, smettendo di offrire i propri servizi. Tra questi, la stessa TikTok, anche se alcuni commentatori hanno sottolineato che quest’abbandono potrebbe favorire la repressione dei movimenti pro democrazia perché molte manifestazioni sono state organizzate proprio grazie a quest’app.

“TikTok è guidato da un amministratore delegato americano, conta centinaia di dipendenti che ci aiutano a tutelare la sicurezza dei nostri utenti”, ha dichiarato la società, riferendosi al recente cambio ai vertici. L’attuale ad è l’ex dirigente Disney, Kevin Meyer. Nel comunicato stampa si legge anche che “questo tema è una nostra priorità e ci impegnano ogni giorno per consentire ai nostri utenti di utilizzare l’app in modo protetto. A capo del nostro servizio sicurezza c’è una persona con decenni di esperienza militare negli Stati Uniti. Inoltre, i dati dei nostri utenti americani sono archiviati in database posizionati in Virginia e Singapore, con severo sistema di controllo degli accessi dei dipendenti. Questi sono i fatti”.

