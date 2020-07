Facebook sfida YouTube: su Watch arrivano i video musicali

16 Luglio 2020 – 18:03

Facebook da agosto inizierà a condividere automaticamente i video musicali ufficiali degli artisti sulle loro pagine (immagine: Facebook)Facebook lancia il guanto di sfida a YouTube annunciando che da agosto negli Stati Uniti inizierà a pubblicare i video musicali con licenza ufficiale sulla piattaforma Facebook Watch.

Secondo quanto riportato da Tech Crunch, tutti gli artisti musicali che hanno una pagina su Facebook hanno ricevuto una comunicazione da Menlo Park che li informava di una nuova impostazione per aggiungere i loro video musicali sul proprio profilo dal mese successivo. Su Twitter è trapelata in sordina la comunicazione di Facebook e Matt Navarra, consulente dei social network, le ha dato più esposizione.

Facebook to launch a official Music Videos feature for artists to rival YouTube? h/t @seaninsound pic.twitter.com/U9Hs9gHcbr — Matt Navarra (@MattNavarra) July 14, 2020

Questa impostazione creerà automaticamente una sezione dedicata ai video ufficiali degli artisti, senza che debbano essere caricati manualmente: Facebook avrà il permesso di raccoglierli, attingendo ai suoi lavori ufficiali e alle collaborazioni con altri colleghi. Ovviamente gli artisti avranno il pieno controllo dei video e potranno decidere di modificare o rimuovere il materiale. Si potranno cambiare il titolo e la descrizione, aggiungere tag e modificare le miniature dell’anteprima.

La nuova funzione è frutto di un accordo con le etichette discografiche: quando pubblicheranno il videoclip di un cantante o di una band, il social network potrà subito acquisirlo in virtù di una licenza. L’obiettivo è di ottimizzare i tempi e di raggiungere direttamente i feed dei follower. E, per Facebook, di tenere incollati alla propria piattaforma i fan dei cantanti. Per Bloomberg le principali etichette discografiche stanno cercando un’alternativa a YouTube perché non pagherebbe abbastanza le royalties sui videoclip. I recenti accordi tra Menlo Park e le principali etichette discografiche statunitensi stilati per contrastare TikTok hanno aperto la strada alla nuova frontiera.

The post Facebook sfida YouTube: su Watch arrivano i video musicali appeared first on Wired.

Fonte: Wired