Dipendenti Amazon in smart working fino al 2021

16 Luglio 2020 – 19:48

I dipendenti Amazon in grado di svolgere i loro compiti da casa potranno continuare a lavorare in smart working almeno fino al mese di gennaio.

