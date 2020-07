Dacia Spring potrebbe essere la prima elettrica davvero economica

16 Luglio 2020 – 18:03

(Foto: Dacia)C’è un’auto molto attesa per il 2021 e il suo nome è Dacia Spring. La storica marca rumena è infatti impegnata nell’ultima fase di preparazione di una vettura elettrica che sarà destinata al mercato entry con un prezzo accessibile e caratterizzata da dimensioni perfette per gli spostamenti cittadini.

Dalle ultime indiscrezioni sembra confermato che le immagini del concept Dacia apparsi qualche mese fa corrisponderebbero proprio allo studio sul design di Spring, che peraltro riprenderà le linee di Renault City K-Ze, un’altra vettura elettrica a basso costo destinata al mercato cinese.

Dacia Spring sarà un modello compatto con una lunghezza di appena 3,78 metri per 1,58 metri di larghezza e 1,48 di altezza, ideale per muoversi appunto in ambiente metropolitano e per brevi viaggi e spostamenti. Va da sé che la batteria non sarà eccezionalmente capiente e infatti garantirà appena 200 km di autonomia, inquadrando con ancora più evidenza il target cittadino.

(Foto: Dacia)Questo piccolo crossover dovrebbe disporre dunque di quattro posti comodi e uno chassis resistente. La colorazione in cui è apparso strizza l’occhio anche a un pubblico giovane con il grigio dominante e accenni in arancio. Si possono anche segnalare proiettori full led su due livelli nella parte frontale e quattro fari full led in quella posteriore.

Non ci sono ancora dettagli precisi sul motore e sulla componentistica, ma la filosofia di base è quella che Dacia Spring possa garantire un uso molto semplice e una scarsa manutenzione. Se il secondo punto è insito nella natura delle elettriche pure, il primo lascia intendere che non ci dovrebbe essere troppo spazio per sistemi di guida o di parcheggio autonomo e una multimedialità minimalista.

Quanto costerà? Difficile riprendere la valutazione cinese di Renault City K-Ze che si può acquistare a circa 10.000 euro, ma non si dovrebbe salire di troppo, andando anche a godere dei vari incentivi che regolarmente possono far abbassare il costo finale.



