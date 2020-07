Che cosa è successo a Palermo col nubifragio

16 July 2020 – 11:52

Nel pomeriggio del 15 luglio a Palermo c’è stato un violento nubifragio che ha bloccato la circolazione della città e i collegamenti con l’autostrada. La situazione è molto critica sulla circonvallazione e, secondo quanto riferisce ad AdnKronos il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Agatino Carrolo, “ci vorranno almeno altre tre o quattro ore per svuotare il sottopasso” che costeggia la strada. Per il momento non ci sono vittime accertate, anche se non si esclude che in futuro possano esserci. Le forze dell’ordine stanno cercando attivamente alcune persone che risultano disperse, forse perché rimaste intrappolate in un auto travolta dall’acqua, all’altezza di piazzale Einstein, all’incrocio con via Leonardo da Vinci. La pioggia ha provocato gravi danni a molte zone della città. I vigili hanno eseguito circa 320 interventi per liberare e mettere in sicurezza case, garage e cantine che risultano completamente allagate. Sono state evacuate anche alcune palazzine per verificarne il grado di agibilità.

Il commento del sindaco Orlando

“Una pioggia che nessuno, nemmeno i meteorologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione civile era stata emanata per la nostra città” ha spiegato a Palermo Today il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. E, infatti, la città non era affatto preparata ad affrontare un temporale così violento che, in poche ore, ha fatto cadere una quantità d’acqua pari a quella di un anno. Pur nella straordinarietà dell’evento – le statistiche riportano che un nubifragio simile non si verificava dal 1790 – se fosse stata diramata un’allerta i danni sarebbero stati più contenuti: “non era prevedibile, ma nel caso le procedure ordinarie avrebbero potuto mitigare i rischi”, ha sottolineato il sindaco che ha aggiunto anche che “tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell’impegno e della professionalità. Attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari”.

