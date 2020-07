Attenzione all’email sui bonifici Inps: è una truffa

16 Luglio 2020 – 17:28

Una nuova truffa online sta approfittando delle richieste di indennizzo fatte da migliaia di cittadini in risposta alle misure messe in campo per fare fronte alla crisi economica scatenata da Covid-19. Nei messaggi si invita ad aggiornare le proprie credenziali sul sito dell'Istituto, ma il link allegato è un falso pensato per rubare i dati personali delle vittime.



