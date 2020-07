5 tra film e serie che hanno riscritto il mito di Artù

16 July 2020 – 14:51

A partire dal 1100, sono state innumerevoli le testimonianze letterarie sulla mitica figura di re Artù. Forse un condottiero di origini britannico-romane veramente esistito fra il V e il VI secolo, tale eroe è stato al centro di notevoli scritti pseudostorici (Annales Cambriae, Historia Brittonum, Historia Regum Britanniae), celebrato come strenuo difensore della Britannia contro l’invasione anglosassone. Romanzi epici francesi successivi hanno aggiunto alle sue imprese il lato romantico-avventuroso, con le storie su Lancillotto, il Sacro Graal e i cavalieri della Tavola Rotonda. Poi il ciclo arturiano è stato scritto e riscritto, alternando fasi di grande vitalità ad altre di decadenza, ma rimanendo impresso profondamente nell’immaginario comune praticamente mondiale, tanto che non si contano pure i film, le serie e i cartoni animati dedicati a questa figura. Vediamone alcuni.

1. La spada nella roccia

https://www.youtube.com/watch?v=KnL0rYFKuL4

Difficile pensare ad Artù senza collegarlo a capolavoro dell’animazione Disney La spada nella roccia: uscito nel 1963, è tratto dall’omonimo romanzo del 1938 a firma di T. H. White, in cui si immagina che il futuro re d’Inghilterra sia uno sbadato e mingherlino garzone che, dopo un non facile addestramento e una mirabolante avventura nei boschi con tanto di scontro fra il mago Merlino e la rivale Maga Magò, arriva a Londra e riesce ad estrarre da un’incudine la leggendaria spada Excalibur, che lo sancisce erede del vecchio re Uther Pendragon. Qui le leggende arturiane sono ovviamente trattate con grandissima libertà e restano il pretesto per sfoggiare colorati giochi d’animazione e di metamorfosi (la storia della scoiattolina innamorata spezza ancora molti cuori) e una storia di formazione molto toccante. Attualmente Disney sta lavorando a un remake live-action, mentre l’originale animato è disponibile su Disney+. Nel 2019, invece, è uscito Il ragazzo che diventerà re, un film d’impianto simile che vede un dodicenne dei giorni nostri imbattersi nella spada Excalibur e usare i poteri per risolvere piccoli e grandi problemi della vita quotidiana.

2. Excalibur

https://www.youtube.com/watch?v=iSfh0pIAG38

Fra le pellicole che propongono variazioni sul tema, con tutta probabilità, Excalibur di John Boorman, uscita nel 1981, è la più fantasiosa e conturbante. Ispirata al romanzo quattrocentesco La morte di re Artù di sir Thomas Mallory, il film riprendere il mito fin dalle sue origini, trasmutandolo in una grande parabola di lussuria, ambizione, vanità e violenza, in cui la magia è solo un corollario rispetto alle azioni degli umani. Qui Artù è il figlio che re Uther concepisce con la moglie del rivale duca di Cornovaglia, il quale viene affidato al mago Merlino. Divenuto sovrano, Artù sposa Ginevra, si circonda dei cavalieri della Tavola Rotonda fra cui Lancillotto ed è sedotto con la magia da Morgana (che in realtà è la sua sorellastra): il frutto dell’incesto si chiama Mordred e porta morte e distruzione a Camelot, il che determinerà la ricerca del Sacro Graal. Nel frattempo avviene l’adulterio fra Lancillotto e Ginevra, provocando ulteriori divisioni che sono però riconciliate nella battaglia finale fra Artù e Mordred. Excalibur è rimasto impresso nella mente di molti spettatori per i suoi costumi ed effetti speciali sontuosi, e anche per aver lanciato la carriera di parecchi attori, tra i quali Helen Mirren, Patrick Stewart e Liam Neeson.

3. Gargoyles



Direte voi: che cosa c’entra con Artù la serie animata culto degli anni ’90 su un gruppo di gargoyle della Scozia medievale che si risvegliano dal sonno di pietra nella New York dei giorni nostri? C’entra eccome, perché Gargoyles è stato uno straordinario lavoro di sincretismo mitologico, in cui sono confluite – in una trama d’azione assolutamente contemporanea (molto più profonda e stratificata di quanto ci si potrebbe aspettare da un cartone animato) – innumerevoli suggestioni letterarie. Leggende celtiche e scozzesi, mostri da tutto il mondo e persino personaggi shakespeariani vengono messi assieme in un immaginario uniforme e variegato. Capita così che, soprattutto nella seconda stagione, i protagonisti Golia e la poliziotta Elisa siano catapultati sull’isola magica di Avalon, qui incontrino le tre streghe di Macbeth e siano costretti a risvegliare re Artù addormentato da secoli; il guerriero, poi, finisce lui stesso a New York dove deve recuperare Excalibur sfidando lo stesso Macbeth. Insomma, un modo originale e in qualche modo educativo per sottoporre ai giovani spettatori dell’epoca un mondo di citazioni e rimandi che apre gli occhi sulle infinite storie e possibilità della narrazione.

4. Merlin



Un’altra prospettiva spesso utilizzata per raccontare le vicende di Artù è quella del fido mentore e braccio destro, il mago Merlino. Già una miniserie Nbc del 1998 aveva riscritto le vicende dello stregone, interpretato allora da Sam Neill (il dottor Grant di Jurassic Park), raccontandone le origini e l’apprendistato, l’avvicinamento all’amata Nimue (la Dama del lago che custodisce Excalibur) fino all’incontro con Uther e la crescita del futuro re Artù. Esattamente 10 anni dopo, la Bbc commissiona un’altra serie tv, questa volta con un’impronta adolescenziale: Merlino e Artù vengono rappresentati come coetanei che vivono alla corte di re Uther, il quale però ha bandito ogni tipo di magia dal regno. È interessante come i rapporti fra i protagonisti della leggenda vengano qui inizialmente camuffati in modo diverso (Ginevra è una serva che poi diventa l’innamorata di Artù, osteggiata per le sue umili origini; Morgana, invece, all’inizio è gentile e premurosa fino a diventare poi gelosa dell’erede al trono) e la dinamica fra i due giovani protagonisti resti inedita, mettendoli un po’ sullo stesso piano e facendo loro affrontare diverse sfide, soprattutto personali sulla base del rapporto.

5. Cursed



L’abbiamo appena nominata: Nimue, nella leggenda arturiana, è il vero nome della Dama del lago, una figura che nei vari resoconti assume più funzioni, ma che in generale è conosciuta per essere la creatura incantata che emerge dalle acque per consegnare la spada Excalibur ad Artù. Affascinante per le sue origini misteriose ma anche per il ruolo di deus ex machina in tantissime vicende, soprattutto in quelle di Lancillotto, Nimue è una figura ambigua e tragica, che ha nei secoli suscitato estrema curiosità. Proprio da lei parte Cursed, la nuova serie Netflix disponibile da domani 17 luglio che racconta tutte queste storie leggendarie dal suo punto di vista inedito. Interpretata da Katherine Langford, l’attrice divenuta celebre per Tredici, la protagonista è una giovane ragazza con un potere speciale che ancora non conosce e non riesce a dominare, che è costretta a fuggire dal proprio villaggio druidico in seguito all’invasione dei Monaci rossi che vogliono estirpare la magia dall’intera Britannia. Prima della fuga le viene affidata una spada misteriosa, che lei stessa brandirà per difendersi da varie insidie e prima di incontrare personaggi, anche loro fortemente rivisitati, come Artù e Merlino.

The post 5 tra film e serie che hanno riscritto il mito di Artù appeared first on Wired.

Fonte: Wired