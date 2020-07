20 teli da mare per veri nerd

16 Luglio 2020 – 9:03

La questione spiaggia, sabbia, sole e prova costume è delicata, anche per i nerd. Questa specie preferisce essere vestita di tutto punto e illuminata da luci al neon e dalla luce blu degli schermi di computer, tablet e smartphone. Quindi per render loro l’estate un po’ meno traumatica abbiamo selezionato i teli da mare perfetti per l’homo geekens. Un homo che, a differenza di quello belloccio e mediterraneo che va per la maggiore sulle spiagge, vorrà farsi notare per l’asciugamano imperdibile piuttosto che per il fisico scultoreo.

E con un bel telo da mare di Star Wars, di Star Trek o di Alien vi sentirete a casa. Ce n’è per ogni gusto, dall’asciugamano che condensa le copertine dei Comics della Marvel che hanno fatto la storia del fumetto a quello dedicato a Ritorno al futuro. Sfogliate la gallery per scoprire la nostra top twenty.

