Un PC desktop completo a 209,90 euro su eBay

15 Luglio 2020 – 13:48

Processore Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 240 e Windows 10 Pro: è quanto offre il PC assemblato offerto a un prezzo interessante oggi su eBay.

The post Un PC desktop completo a 209,90 euro su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico