Radioactive, un film che non rende giustizia al genio di Marie Curie

15 Luglio 2020 – 15:03

Forse non era Marjane Satrapi, regista e sceneggiatrice irano-francese diventata famosa con Persepolis ma poi responsabile di alcuni dei peggiori film degli anni ’10, la persona migliore per un film su Marie Curie. Di certo lei pensa di sì, pensa cioè di aver trovato la chiave più importante per la figura storica. Radioactive infatti sa molto bene dove vuole andare a parare, sa bene che servizio fare alla figura storica e cosa sottolineare. La storia della prima scienziata ad aver vinto un nobel (e una delle poche ad averne vinti due) è una gigantesca excusatio non petita per aver scoperto la radioattività, giustificata dalle angherie della Parigi dell’epoca verso una donna polacca, libera e intelligente. Tutto il film mira a quello, a mostrare ragioni, forza e giustificazioni alla sua pervicacia nello studio, mancando completamente il punto di un vero scienziato (cioè la sete di conoscenza, il desiderio di arrivare, la voglia di muoversi in territori dove nessuno è mai arrivato).

La cornice è quella del biopic più classico, che si apre con il mondo accademico degli uomini che non crede in questa donna che vuole fare ricerca. Maltrattata e dotata di un carattere duro, Marie se ne va dal laboratorio in cui non è considerata e non è aiutata fino a che non incontra Pierre Curie e con cui mette in piedi il proprio laboratorio per ricercare quell’elemento che ritiene non sia stato ancora scoperto. Jack Thorne, lo sceneggiatore che altrove ha dato prova di grandissima capacità di scrittura (The Eddy, The Aeronauts), qui non trova mai l’equilibrio giusto e nel raccontare questa storia e sembra considerare sempre l’uditorio come un bambino di 12 anni distratto.

Concetti e idee sono ripetuti ad oltranza, la donna polacca nella Parigi xenofoba, la donna nel mondo di uomini, la paura di non essere riconosciuta ma anche l’idealismo di non voler essere famosa per la propria scoperta. Radioactive è un film che usa la storia e la biografia per raccontare il presente, questo è più che evidente, ma lo fa in modi così maldestri che è proprio difficile passarci sopra. Come è logico, visto il personaggio, è un film sulla fatica che le donne hanno sempre fatto (e tutt’ora fanno) a vedersi riconosciute per le proprie abilità e ottenere pari trattamento rispetto agli uomini, ma il lavoro sui personaggi è così terra terra che anche solo le scene più ordinarie, come l’incontro tra i due Curie, è portata avanti con un’imbarazzante goffagine. Come se chi scrive (e dirige) creda davvero che due scienziati dell’800 parlassero come due macchiette nerd di oggi, come The Big Bang Theory.

È tuttavia nella seconda parte che il film accelera e pensando di trovare la propria ragion d’essere svela l’idea che lo sorregge. Più Marie e Pierre si addentrano nello studio, nella scoperta e poi nella divulgazione della radioattività, più vediamo impensabili flash forward di future conseguenze nefaste della radioattività. In ordine di orrore c’è un bambino bombardato di radiazioni per curargli un cancro, le concitate prime fasi di emergenza a Chernobyl, un test nucleare nel deserto del Nevada e una tenera giornata di sole ad Hiroshima, in cui tranquilli giapponesi e bambini che fanno volare aeroplanini di carta vedono cadere un oggetto dal cielo per poi essere spazzati via.

Che idea ha della scienza una persona che si sente in dovere di assolvere Marie Curie mostrando di sapere le conseguenze della scoperta della radioattività (come se il pubblico invece le ignorasse)? Che idea ha degli scienziati e del loro lavoro una persona che, in una lunghissima coda finale, porta la stessa inventrice ad una clamorosa presa di coscienza pre-veggente sulle conseguenze della propria scoperta? Una serie di assurdità messe in bocca e fatte compiere alla scienziata chiuderanno un film che partiva per raccontare di una donna geniale in un mondo di uomini che non concepivano il suo genio, e finisce chiedendo scusa al mondo per conto suo.

Anche Rosamund Pike, che delle attrici britanniche è una delle più coscienziose e dedite al lavoro, qui risulta sprecata con in bocca alcune delle battute più didascaliche dell’anno, indirizzate a confermare allo spettatore quel che dovrebbe capire da solo e a dargli indizi su quel che è giusto pensare riguardo la storia di questa donna forte che secondo il film ha scoperto qualcosa di malvagio.

