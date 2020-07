Questo aereo può portarti a New York in tre ore e un quarto

15 July 2020 – 13:34

Si chiama XB-1 e grazie a un’attenzione particolare per la sostenibilità economica e ambientale promette di riaccendere gli entusiasmi per il trasporto passeggeri supersonico per la prima volta dopo il pensionamento del Concorde. A ottobre sarà presentato il prototipo funzionante in scala 1:3, che solcherà i cieli per i primi voli di prova a partire dal 2021.Continua a leggere



Si chiama XB-1 e grazie a un’attenzione particolare per la sostenibilità economica e ambientale promette di riaccendere gli entusiasmi per il trasporto passeggeri supersonico per la prima volta dopo il pensionamento del Concorde. A ottobre sarà presentato il prototipo funzionante in scala 1:3, che solcherà i cieli per i primi voli di prova a partire dal 2021.

Continua a leggere Si chiama XB-1 e grazie a un’attenzione particolare per la sostenibilità economica e ambientale promette di riaccendere gli entusiasmi per il trasporto passeggeri supersonico per la prima volta dopo il pensionamento del Concorde. A ottobre sarà presentato il prototipo funzionante in scala 1:3, che solcherà i cieli per i primi voli di prova a partire dal 2021.

Fonte: Fanpage Tech