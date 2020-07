Perché i suggerimenti di YouTube sono sempre gli stessi

15 July 2020 – 14:22

(Foto: Mozilla)Mozilla ha pubblicato un interessante studio su come gli algoritmi di YouTube creerebbero bolle di suggerimenti che imprigionerebbero in modo indissolubile determinate tipologie di utenti all’interno specifiche tematiche. Spesso, con risultati anche pericolosi.

La società dietro il browser Firefox ha intitolato lo studio “TheirTube” ossia “Il loro YouTube” dato che a tutti gli effetti questa meccanica incatena i naviganti all’interno di un concetto specifico creando portali monotematici a se stanti. Per dimostrarlo, Mozilla ha creato sei profili tipo di utenti ognuno con una forte passione, quasi una fede: c’è il fruttariano, il complottista, l’ossessionato dalla fine del mondo, il liberale, il conservatore e il negazionista dei cambiamenti climatici. Interviste a persone reali hanno ispirato i vari profili.

Studiando come cambiano i video suggeriti dall’algoritmo sono emersi due comportamenti significativi, uno più prevedibile e l’altro più sorprendente. Da un lato, infatti, è confermato che il sistema andrà a cogliere subito l’interesse molto preciso dell’utente; dunque al fruttariano compariranno clip come “Scopri cosa c’è all’interno di integratori alimentari”, al complottista “Avvistamenti del mostro di Loch Ness” e al liberale “Nozioni su femminismo e il multiculturalismo”. E fin qui, niente di strano.

Ma dall’altro lato si crea anche un loop potenzialmente pericoloso perché l’algoritmo di YouTube non sembrerebbe offrire mai un contraddittorio alla tesi supportata dall’utente, continuando a proporre filmati che confermerebbero le teorie, cadendo sempre più nelle profondità della tana del bianconiglio. Soprattutto, offrendo spesso video che sono palesemente basati su fake news o ingannevoli.

Insomma, pur di garantire un clic dopo l’altro e la conseguente visualizzazione di filmati dopo filmati e pubblicità dopo pubblicità, YouTube continuerebbe a mostrare contenuti su ciò a cui si crede, senza badare troppo all’integrità al centro del filmato stesso.

L’algoritmo di suggerimento è stato parecchio al centro delle critiche e di recente il senatore americano Josh Hawley ha proposto di “forzare” il portale e risolvere questo problema. La risposta ufficiale di YouTube è stata di apertura con la volontà di combattere il suggerimento di video contraddittori, borderline e che disinformano. Ma osservando i dati dello studio di Mozilla sembra ancora molto semplice cadere in queste bolle.



