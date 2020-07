Nell’aria il sequel di Dirty Dancing

15 Luglio 2020 – 18:03

https://www.youtube.com/watch?v=4BQLE_RrTSU

“Nessuno può mettere Baby in un angolo”. Nemmeno 30 anni e passa dopo la prima volta. Stiamo parlando, ovviamente, della protagonista di Dirty Dancing, la pellicola uscita nel 1987 che è diventata istantaneamente un cult, catapultando gli attori Jennifer Grey e Patrick Swayze all’apice della fama. Per chi avesse vissuto su Marte fino a ora, il film – diretto da Emile Ardolino – racconta la storia di due giovani, Frances detta “Baby”, appunto, e Johnny, rispettivamente ospite e insegnate di ballo in un villaggio vacanze, che vivono la loro passione osteggiata da tutti, ma coronata grazie alla danza. Nonostante un seguito completamente scollegato e una versione televisiva nel 2017, nulla è riuscito a superare il successo dell’originale, anche se in queste ore emerge un progetto che potrebbe finalmente soddisfare i fan più nostalgici.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la stessa Jennifer Grey starebbe lavorando – con la casa di produzione Lionsgate – alla realizzazione di un nuovo film che funga da sequel vero e richiami lo spirito danzereccio dell’originale. Certo, non è ancora chiaro se il personaggio di Baby torni per davvero nel cast; quello che è quasi sicuro è che le vicende riprenderanno in qualche modo quelle ambientate nel 1963, spostandosi però in là nel tempo e arrivando dunque agli anni ’90. Purtroppo, Swayze è mancato nel 2009 dopo una difficile lotta contro il cancro al pancreas, quindi il suo personaggio non tornerà, ma ci sarà sicuramente modo di onorarne la memoria.

A occuparsi del film saranno Jonathan Levine e Gillian Bohrer, mentre la sceneggiatura sarà di Mikki Daughtry e Tobias Iaconis, che già hanno messo la firma su A un metro da te e La Llorona. Dirty Dancing è stato un enorme successo di pubblico, superando i 200 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo e rimanendo impresso nell’immaginario collettivo anche grazie all’indimenticabile colonna sonora, la canzone (I’ve Had) the Time of My Life di Bill Medley e Jennifer Warnes, che ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un Grammy.

The post Nell’aria il sequel di Dirty Dancing appeared first on Wired.

Fonte: Wired