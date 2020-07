Negli Stati Uniti un software aiuta a prevedere i comportamenti violenti della polizia

15 July 2020 – 17:09

(Foto: Roy Rochlin/Getty Images)La decisione del consiglio comunale di Minneapolis, in Minnesota, di smantellare il dipartimento di polizia e sostituirlo con un nuovo sistema di sicurezza pubblico non ha ancora prodotto risultati concreti. Dopo la morte durante un fermo di George Floyd e di altri afroamericani e in seguito alle numerose manifestazioni del movimento Black Lives Matter, in molte città americane è diventato prioritario trovare una soluzione che eviti l’insorgenza di altri episodi di violenza delle forze dell’ordine ai danni di cittadini, specialmente quelli appartenenti alle minoranze etniche.

Tra le soluzioni vagliate negli ultimi mesi dal capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, c’è stato anche l’utilizzo di un software fornito da una start up di Chicago, Benchmark Analytics, che promette di calcolare le possibilità che ha un poliziotto di commettere azioni violente o scorrette. Alla base di questa tecnologia c’è un algoritmo che processa una serie di dati – per esempio segnalazioni dei cittadini o l’intervento in situazioni particolarmente traumatiche come abusi o omicidi – questa percentuale. Per l’amministratore delegato, Ron Huberman, le violenze della polizia sono causate da singoli agenti, non dall’intero dipartimento: il software aiuta a individuarli e isolarli.

Una soluzione efficace?

La notizia è stata riportata da Bloomberg che, in merito, ha raccolto anche il parere di alcuni esperti, come Andrew Ferguson, professore di legge alla American University, che si è mostrato molto scettico sull’efficacia di questo strumento. “Quando non ti fidi delle persone, provi a fidarti dei dati e quindi alcune aziende provano a monetizzare questa sensazione e vendere una soluzione immediata”. Infatti, il software – che si basa su programma del Center for Data Science and Public Policy dell’Università di Chicago – non ha convinto il capo della polizia di Minneapolis che non ha nemmeno avviato la sperimentazione. Altre città – circa 70 stando a quello che riferisce Huberman – hanno però voluto acquistare il programma e promettono di utilizzarlo entro il prossimo anno.

I dubbi sulla sua effettiva validità si basano su un fattore chiave: l’esattezza dei dati che vengono processati dal software. Non tutti i dipartimenti di polizia adottano gli stessi metodi per la rilevazione di queste informazioni. Inoltre, alcune indagini hanno mostrato che le forze dell’ordine statunitensi, quando si tratta dell’attivazione di strumenti tecnologici finalizzati al loro riconoscimento (come la bodycam), spesso attuano volontariamente pratiche sbagliate. A questo si aggiunge anche il rischio, rivelato per altri strumenti come il riconoscimento facciale, che possa essere discriminatorio per alcuni individui, in base alla razza o etnia.

Il software di Benchmark, però, non è una novità degli ultimi mesi. Gli studi e la sperimentazione sono stati già avviati durante l’amministrazione Obama e alcune città collaborano già da anni con la start up di Chicago. La polizia di Nashville, ad esempio, è a stretto contatto con la Benchmark dall’inizio del 2018 e alla fine di luglio presenterà un proprio programma di predizione dei comportamenti violenti dei poliziotti.







